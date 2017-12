TEKST

Odustajanje je luksuz koji si ne možemo priuštiti: 100 razloga za otpor u 2018.

Drage čitateljice i čitatelji, simpatizeri i članovi, iza sebe ostavljamo potpuno ludilo od 2017. godine. Iako smo ju kao MAZ obilježili prosvjedima, marševima, proslavama, kulturnim događanjima, izdavanjem časopisa, koncertima, radio emisijom i povezivanjem s drugarskim organizacijama, odlučili smo ju zaključati podsjetnikom na sve neslavne trenutke kroz koje smo i zbog kojih smo gurali naprijed. Uz rizik da se netko doista baci kroz prozor ili ”dezertira” u inozemstvo kad ugleda taj rezime, no više u nadi da će poslužiti kao motivacija i razlog za još gnjevniju borbu:

sjećate li se …

1….kad smo mi dočekali novu 2017. ovdje, a Kolinda Grabar Kitarović u Americi, bez da smo ikad dobili objašnjenje nekog vrijednog razloga za taj posjet?

2. … kad su HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu digli ruku protiv rezolucije kojom se osuđuje marš fašista u Varšavi i kršenje vladavine prava u toj zemlji?

3. … zveckanja oružjem i najava mogućnosti uvođenja obaveznog vojnog roka – na koje smo uzvratili prosvjedom u organizaciji Radničke fronte u veljači? Koji su pokušali zabraniti?

4. … kada smo u novom ”Hladnom ratu” poslali hrvatske vojnike na istočnu granicu NATO-a pri čemu je ministar Krstičević istaknuo važnost partnerstva s našim ”bratskim poljskim narodom”?

5. … kada su Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović postali relevantne političke figure?

6. … kad je Velimir Bujanec postao relevantna javna ličnost?

7. … kad je Autohtona – Hrvatska stranka prava na glavnom zagrebačkom trgu u tragikomičnoj ceremoniji prisegla vjernost američkom predsjedniku Donaldu Trumpu?

8. … kad se Zračna luka Rijeka koristila kao logistička podrška transportu američkog oružja u ratom razorenu Siriju?

9. … kad je CMS upozorio nadležne institucije kako je RH prilikom izvoza oružja u Saudijsku Arabiju prekršila UN Konvenciju o trgovini oružjem – i kada niti jedna institucija na to nije reagirala?

10. … kad se predsjednica Grabar Kitarović zgrozila nad upotrebom termina ”zapadni Balkan” jer je, izgleda, *termin* kriv za lošu reputaciju i getoizaciju ovih prostora?

… uspjeha društva znanja:

11. … kada je vrlo netransparentno i škrto u javnost puštena informacija kako je između Klinike za infektivne bolesti i Hrvatskog katoličkog sveučilišta potpisan Sporazum o suradnji ostavivši nas s upitnicima nad glavama oko budućnosti jedne javne, sekularne i znanstvene institucije?

12. … kad je Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija izglasalo prijedlog da HS postane sveučilišni odjel umjesto sveučilišnog centra – unatoč tome što su prije 3 godine bili najbolje ocijenjeno visoko učilište na društveno-humanističkom području?

13. … kada su nedemokratski ukinute kvote na upis studija filozofije na Hrvatskim studijima?

14. … blokade Hrvatskih studija koja je uslijedila?

15. … osmrtnice Hrvatskih studija i posljednjeg ispraćaja koju su organizirali njegovi studenti?

16. … krize na Filozofskom fakultetu nakon što su poništeni izbori za Studentski zbor, a legalno izabrani studentski predstavnici izbačeni iz Fakultetskog vijeća?

17. … kad je ministar zdravstva izjavio kako ”nekad jedan svećenik u bolnici vrijedi više od 20 doktora”?

18. … kad je 1. lipnja na ulice Zagreba izašlo 20 000 ljudi prosvjedujući pod nazivom ”Čekajući tramvaj zvan kurikularna reforma”, točno godinu dana nakon što je 50 000 građana podržalo tu reformu?

19. … kada je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (OEZVO) ocijenio da je ministar *znanosti i obrazovanja*, Pavo Barišić, plagirao svoj rad?

20. … kad je zagrebački vjeroučitelj podučavao djecu nabijanju glava na kolac i ubijanju metkom u glavu?

21. … kad je rektor Boras tužio studenta Hrvatskih studija Luku Kovača zatraživši odštetu od 20 000 kuna?

22. … a potom je tužio i Mrežu antifašistkinja Zagreba?

… blagodatnih učinaka slobodnog tržišta na životni standard, demokraciju i kulturu:

23. … kad je uprava požeške tvornice zaključala radnice dok je predsjednica Kolinda bila u posjeti?

24. … kada smo na Markovom trgu prosvjedovali protiv iskorištavanja mladih kao jeftine radne snage, putem mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

25. … lex Agrokora, blogera Todorića i potplaćenih Konzumovih radnica koje su hrvatski celebrityji iskorištavali za selfije i samopromociju pod parolom ‘spasimo Agrokor zajedno’?

26. … kad je Vlada izignorirala preporuke pri izradi mjera aktivne politike zapošljavanja: kada su usvojene svega 3 preporuke, a čak 56 preporuka ni na koji način nije usvojeno?

27. … prosvjeda odgajateljica na Trgu bana Josipa Jelačića zbog katastrofalnih uvjeta u vrtićima: loših uvjeta rada, prevelikih grupa, mobinga, nedostatka infrastrukture itd.?

28. … kada su stanovnike Trnjanske Savice iznenadile ploče s planom preuređenja parka i bageri, bez da se s njima pokušalo ući u ikakve konzultacije, što je rezultiralo prosvjedima?

29. … pritiska gradskih vlasti i pokušaja zatvaranja Medike, mjesta od ogromnog značaja za zagrebačku nezavisnu i slobodnu kulturu? Te kad je 10 000 ljudi potpisalo peticiju za očuvanje Medike?

30. … kad je Ministarstvo kulture odlučilo financijski zakinuti i tako ugroziti održavanje šibenskog FALIŠ-a?

31. … imenovanja Zlatka Hasanbegovića za člana Kazališnog vijeća HNK?

32. … a imenovanja Brune Esih za članicu Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski?

33. … kad se ta ista Bruna Esih prema saborskoj statistici tijekom gotovo cijele 2017. godine JEDNOM javila za riječ? (da se razumijemo – hvala bogu da nije više, ali saborske plaće i brojne dodatke zato zastupnici ne zaboravljaju ubrati)

34. … kada je izbio požar u Dalmaciji i kada su ga gasili vatrogasci u desetljećima staroj opremi uz pomoć samoorganiziranog stanovništva i volontera iz raznih krajeva Hrvatske, dok je hrvatskim političarima trebalo nekoliko dana da dođu na mjesto događaja?

35. … kada Plenković nije shvaćao čemu tolika drama, nazvavši požar u Dalmaciji medijski ”atraktivnim”?

36. … kada je sin tajkuna Luke Rajića na Instagramu objavio snimku na kojoj se razbacuje novčanicama od 1000 kuna?

37. … kad je kćer poduzetnika Marijana Šarića na Instagramu napisala: ”ljudi dragi pa ne možete mrziti ljude zato što je Bog odredio da ja imam a netko drugi nema”?

38. … natpisa na banderama i kontejnerima kojima se na sugrađane apelira da plastične boce ostavljaju pored kontejnera, kako bi olakšali proces onima koji su prisiljeni skupljati ih?

39. … kad je Europski sindikalni institut objavio istraživanje prema kojem je najdramatičniji pad plaća zabilježila Hrvatska: s 43 na 37 % prosjeka zapadne Europe?

40. … brzinski izglasanog Zakona o koncesijama?

41. … kad je Tomislav Horvatinčić oslobođen krivnje za nesreću u kojoj je poginuo talijanski bračni par (hint: sinkopa)?

42. … kad se župnik u Slavoniji počastio Mercedesom od oko 300 000 kuna i pritom izjavio da mu to spočitava većina Hrvata kojoj se nudi posao ali ne žele raditi?

43. … HDZ-ovca Franje Lucića i slobodnog novinarstva: “Ovo što ćeš pisat, to ću ja tebi sve honorirat puta tri, da ti ne izgubiš. Ako ti dobiješ tisuću, ja ću tebi dat tri tisuće kuna”?

44. … HOS-ovca imenom Marko Skejo i brčićima zvanim Adolf– inače osuđivanog zbog izvlačenja novca, protupravne naplate i utaje poreza i neovlaštene eksploatacije rudnika, jačeg lica s popisa poreznih dužnika?

45. … lex šerifa, za pronalaženje ”načina da lokalni čelnik napravi više za sebe”?

46. … darova Ministarstva socijalne politike ‘za najpotrebitiju djecu’ koji su završili u privatnom vrtiću?

47. … kad je ministar zdravstva objasnio roditeljima bolesne djece kako ”nitko na svijetu nije dovoljno bogat da liječi sve”?

48. … kad se Plenković sjetio da je stanje u Hrvatskom nogometnom savezu ”malo začahureno” kad su u pitanju mogućnosti kandidature?

49. … kad je u Županji župnik majci djeteta s Downovim sindromom objasnio: “Što će na oltaru? On ne zna ništa”?

50. … kad je potom još jedna ne-znamo-zašto važna medijska ličnost, Luka Popov, opravdao župnikov potez povlačeći paralelu sa slijepcima za volanom?

51. … gdje je cijelo ovo vrijeme druga najveća stranka u Hrvatskoj, SDP? Zadnji put smo Bernardića vidjeli kako se slika s čokoladicama i čestita Bujancu svadbu. Ovi maestralni potezi su nadmašili čak i naša očekivanja od ”oporbe”, koja nemamo.

… vječnog derbija partizani-ustaše, 70 godina nakon što su znanstvenici dokazali da su u Drugom svjetskom ratu pobijedili antifašisti:

52. … kad je izložba o Anni Frank naglo napustila Šibenik zbog pritužbi kako su ”ustaše prikazani kao koljači”?

53. … kada je svećenik Luka Prcel održao proustašku misu na HRT-u, zgrozivši se na izjavu da je NDH bila zločinačka tvorevina?

54. … kad je Slavko Goldstein umro u tišini, izignoriran od hrvatskih vlasti, uz veselje hvarskog župnika koji je napisao: ”Obradovala me je vijest da je umro dr. Slavko Goldstein”?

55. … kad su na glavnom zagrebačkom trgu 10. travnja deseci maskiranih desničara obilježili osnutak NDH uz desnice u zraku, ustaška U i ustaške zastave?

56. … kad je Svjetski židovski kongres pokrenuo međunarodnu kampanju zbog ustašluka u Hrvatskoj?

57. … Trnjanskih kresova i Antifa nighta 2017. u organizaciji MAZ-a kojima već godinama obilježavamo Dan oslobođenja našeg Zagreba od nacističkih okupatora i njihovih ustaških podanika, da ne padne u zaborav? Opet.

58. … kada je u Jasenovcu postavljena spomen ploča s ustaškim pozdravom ”Za dom spremni”?

59. … pa je konačno, pod pritiskom javnosti maknuta? I premještena u Novsku?

60. … kad je Antifašistička liga RH prijavila Jakova Sedlara zbog falsificiranja povijesti u svom filmu ‘Jasenovac – istina’ i kad je njegova nominacija za Nagradu Grada Zagreba izazvala bijes javnosti i peticiju protiv povijesnog revizionizma?

61. … kada su gradu Zagrebu, radi jeftinih političkih igrica i povijesno-gubitničkih frustracija, oduzeli Trg maršala Tita, nakon što je već od 90-ih uništeno i/ili uklonjeno preko 200 spomenika herojima koji su sudjelovali u oslobađanju tog istog grada?

62. … kad je ploču ”Trg maršala Tita” razbio čovjek koji duguje državi skoro 750 000 kuna, a koji kaže da je to učinio jer je zbog Tita gulio zatvorsku kaznu – nakon što je Tito već bio mrtav?

63. … kad je Pero Mrnarević, prosvjednik s Trga maršala Tita, dobio poziv iz Državnog osvjetništva zbog transparenta na kojem je pisalo ”Vratite Italiji Istru i Dalmaciju”?

64. … kad s druge strane, državni organi nisu vidjeli ništa sporno u naslovu knjige Elvisa Duspare (ugledni magazin Nacija i portal dnevno.hr) ‘Za dom spremni’, koja je zablistala i na Interliberu?

65. … prosvjednog skupa koji je uslijedio na Trgu žrtava fašizma pod nazivom ”Antifašizam je moj izbor” – gdje smo iskazali bijes zbog sustavne krađe i zatiranja antifašističke povijesti Zagreba i Hrvatske?

66. … kad je nakon Titovog trga, postala sporna i Masarykova ulica?

67. … kada smo u studenom organizirali 10. po redu Marš solidarnosti pod nazivom ”Ja sjećam se!”, odavši počast KUD Idijotima i podsjetivši na bogatu, ali sve više zatiranu, antifašističku povijest našeg grada?

68. … kad je Kolinda Grabar Kitarović u Pazinu poseban naglasak u antifašističkoj borbi stavila na katoličko svećenstvo?

69. … kad je HSP Grada Korčule u svom propagandnom materijalu iskoristio nacistički plakat?

…kako smo nekad živjeli u ekstremističkoj anti-kršćanskoj ideji da smo međusobno BRAĆA?

70. … kad je u seriji napada na srpsku manjinu u Zagrebu održan skup prilikom kojeg se baratalo izjavama poput ”abolirani četnici su pretvoreni u nacionalnu manjinu koja uživa sva prava i privilegije” i pjevalo pjesme M. P. Thompsona?

71. … kad su u Zagrebu na glavnom trgu i dječjem vrtiću, a potom i u Vukovaru, osvanule naljepnice i grafiti ”srpskog obiteljskog stabla” na kojem su prikazani Srbi kako vise s drveća?

72. … kad su u Karlovcu trojica napadača pretukla 18-godišnjeg azilanta iz Iraka slomivši mu čeljust?

73. … ksenofobičnih natpisa u medijima uslijed izbjegličke krize i apela Hrvatskog novinarskog društva protiv stvaranja atmosfere linča?

74. … kad je razbijen kombi udruge AYS, kojim ova organizacija osim tražiteljima azila, pomaže i socijalno ugroženim obiteljima u selidbi i prevozi donacije građana?

75. … kada su na pravoslavnoj crkvi u Sinju osvanuli grafiti ”Za dom spremni”?

76. … kada je, prema izvješću Biltena, prošle godine zabilježen rekordan broj govora mržnje javnih osoba?

77. … kada su nas pokušali uvjeriti da ne govorimo istim jezikom kao i naši susjedi, na što je uslijedila Deklaracija o zajedničkom jeziku koju je potpisalo preko 200 lingvista, književnika, znanstvenika, novinara i drugih, suprotstavljajući se jezičnoj segregaciji i diskriminaciji?

78. … kad su na fasadi šibenske Osnovne škole Vidici osvanuli grafiti ”Svi Srbi su četnici”, ”Za dom spremni” i sl.? No kako kaže šibensko-kninska dožupanica: ”Ovakvih slučajeva bilo je i ranije pa su, nažalost, Srbi u županiji već naviknuti na takve pojave”. Huh, dobro je!

79. … kad je naprasno ukinuta emisija Hrvatska uživo, a HDZ-ovac Petar Škorić je to pozdravio riječima ”licemjerno je da emisiju Hrvatska uživo uređuje osoba koja mrzi sve hrvatsko”?

80. … kada je profesor Nebojša Blanuša u svom istraživanju ”Govor mržnje u Hrvatskoj” došao do saznanja da bi građani prije kažnjavali isticanje komunističkog znakovlja nego pozdrav ”Za dom spremni”?

81. … kada su maturanti tijekom Norijade na glavnom zagrebačkom trgu dizali desnice u zrak i uzvikivali ustaške pozdrave?

82. … kada je saborski zastupnik Željko Glasnović na svom Facebook profilu objavio čitav serijal fotografija gdje pozira s oružjem?

83. … kad je Glasnović preporučio pendrek i suzavce protiv studenata Filozofskog, da bi kasnije u Bujančevoj emisiji mladež i studente proglasili – nacionalnim dušmanima?

84. … masovnog prijavljivanja i rušenja svih facebook stranica antifašističke orijentacije od strane hrvatske ultra-desnice pod parolom ”Što Bog da i sreća junačka!”

85. … kad je mladi napadač ”Naci Đuro” u tramvaju pošpricao putnike suzavcem salutiravši ”Sieg Heil – pička vam materina svima”?

86. … kad je komemoracija za generala Praljka održana u Lisinskom uz prisustvo političke elite i besplatan prijevoz, dok se odavanje počasti žrtvama zločina pripadnika HVO-a i HV-a u BiH odvilo u mraku i tišini jednog parka, slabije medijski popraćeno, da bi iduće jutro svijeće, plakat i cvijeće bili pronađeni pogaženi i popišani?

87. … kad je udruga U ime obitelji apelirala na Vladu RH da apelira na Facebook zbog politiziranja i cenzure?

88. … kad je na Bundeku na ekološkim porukama ”Očistimo Hrvatsku” nadopisano ”od Cigana, Srba, komunista, heretika, lezbijki…” i kad su stotine ljudi i zaštitari prolazili kraj njih kao da se ništa nije dogodilo?

89. … kad je sisački biskup mons. Vlado Košić na Božićnom domjenku odlazak mladih iz Hrvatske nazvao dezerterstvom?

… naših pravih tradicionalnih vrijednosti: mlaćenja supruge i pedera:

90. … homofobnog napada suzavcem na naše prijatelje u klubu SuperSuper?

91. … kad su nas dočekivali ispred bolnica s molitvama za nerođenu djecu u opasnosti od pobačaja?

92. … Noćnog marša ”Ustajte prezrene na svijetu” na Dan žena u organizaciji kolektiva fAKTIV, nakon masovne kampanje kojom se žene guralo u prisilnu reprodukciju pod krinkom očuvanja života?

93. … kad je policija u svibnju privela aktivistkinje koje su svoj otpor protiv Hoda za život iskazale blokadom Ilice?

94. … kad su u Rijeci osvanuli billboardi s obmanjujućim i manipulativnim porukama o Istanbulskoj konvenciji, prvom pravno obvezujućem međunarodnom instrumentu za zaštitu žena od svih oblika nasilja?

95. … kada je žrtvi višestrukog silovanja u Kulinama uskraćen status žrtve seksualnog nasilja?

96. … kad je HRT smrt glazbenika i humanitarca George Michaela popratila stavivši naglasak na njegov ”život prožet alkoholom, drogom, homoseksualizmom i bizarnim incidentima”?

97. … tribina i radionica za roditelje na temu održavanja braka i obitelji u vremenu ”militantnog sekularizma”?

98. … kad je udruga Domine upozorila kako su u Splitu financije i sredstva za rad sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja smanjena za gotovo 50% u odnosu na prošla proračunska razdoblja iako je nasilje prema ženama u porastu?

99. … kad je supruga požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića konačno prokazala kao obiteljskog nasilnika, nakon što dvije godine njegovo nasilje ”nije moglo biti dokazano” dok je njegova karijera bila u usponu? A nakon izlaska u medije dočekana je s komentarima: ”To je sve preuveličano, udario ju je samo jednom, a već poslije podne je viđena kako šeće gradom”.

100. … kada smo morali izlaziti na ulice i braniti davno izborena, a danas ugrožena prava, pod parolom ”Ljubav jest i ostaje jača od mržnje”?

Ovo su samo neki od događaja koji su se dogodili u svega 365 posljednjih dana, koji su obilježili *samo* 2017. godinu i to *samo* u maloj Hrvatskoj. Mi ih se jako dobro sjećamo, mnoge od njih smo popratili zajedno s drugarskim portalima i organizacijama (Lupiga, Novosti, Radnička fronta, Libela, H-alter…) i, iako su postali dio očajne hrvatske svakodnevice, ne želimo dopustiti da nas demotiviraju i odvedu u pasivnu rezignaciju. Upravo suprotno: svaki od ovih događaja podsjeća nas na nužnost otpora i obrane onih prava koje su naše (pra)bake i (pra)djedovi izborili za nas, a koje nam danas glasna manjina želi oduzeti. Svaki ovaj događaj podsjećao nas je za koga i za što se borimo, te da je odustajanje luksuz koji si ne možemo priuštiti.

Ako je i vama dosta guste magle i beznađa u Hrvatskoj, osjećaja da vas se pravi budalom prodavanjem povijesnih neistina i objašnjavanjem vašeg položaja u društvu Božjom dosadom, dominacije kojekakvih opskurnih ličnosti koje osobne interese i profit ostvaruju preko naših grbača, pridružite nam se u našoj borbi: bilo da se želite uključiti u naše direktne akcije, kulturna događanja, pružiti logističku i organizacijsku pomoć i podršku, ili se jednostavno informirati i povezati s istomišljenicima, pozivamo vas da pročitate o nama i našim akcijama, te nam se u novoj godini priključite.

Idemo naprijed! Sretna nam i borbena 2018. godina!

”Do not rejoice in his defeat, you men. For though the world has stood up and stopped the bastard, the bitch that bore him is in heat again.” – Bertolt Brecht

Lidija Čulo